為配合「TPASS行政院通勤月票」啟用，基隆市政府公車處自即日起導入神秘稽核制度，以掌握乘客感受。公車處指出，首日便發現駕駛員親切熱忱服務，將透過內部審核，給予優良駕駛鼓勵。

基隆市公車處處長楊華中表示，神秘稽核制度是派不同同仁，搭乘不同公車路線，以主動發現問題，瞭解乘客感受的方式，掌握問題。他指出，這套制度並重於立即解決問題，改革既有缺失，要求駕駛員立即改善；另外也能把駕駛員好的一面彰顯公眾讓大家看見，提升服務品質，透過內部評審小組審核，以頒發優良服務獎狀及禮券、人事敘獎規定等方式，具體給予優良駕駛鼓勵。

基隆市公車處表示，實施神秘稽核制度第一天，即發覺擔任501線公車駕駛員賴文豐先生，受到乘客大力讚許，能平穩駕車外，語氣溫和熱心提醒乘客注意安全，並於每站皆提醒每位乘客記得上下車刷卡，遵守本份之外，更主動關懷乘客需求，實為駕駛的典範。

公車處指出，將會列管每一次稽核的結果，並根據民眾透過1999市民熱線或市政信箱所反映的投訴或表揚案件，主動複查駕駛員行為，落實神秘稽核制度，期能鼓勵民眾多加利用公車服務外，也進一步要求駕駛員應以親切友善的態度，安全地載送乘客到達目的地。