今農工大縣前瞻策略委員會第一次專家座談會登場，會中提出3大發展方向建議。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁第2任就職後，即籌組成立農工大縣前瞻策略委員會，今農工大縣前瞻策略委員會第一次專家座談會登場，共同探討如何持續建構嘉義縣產業能量及定位，串接在國內外供應鏈的角色，創造產業利基，會中具體提出3大發展方向，縣府承諾會納入未來政策制定和執行。

嘉義縣長翁章梁認為，未來10年嘉義縣將發生重大質變，創造出新的嘉義價值。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

今第1次專家座談會，由嘉義縣長翁章梁主持，邀請南科管理局長蘇振綱、財團法人生物技術開發中心董事長涂醒哲、中正大學校長馮展華、嘉義大學校長林翰謙、工研院材化所長李宗銘、國研院科政中心副主任戴元峰、經緯航太董事長羅正方、中興大學副教授董建宏等各界菁英齊聚一堂。

今農工大縣前瞻策略委員會第一次專家座談會登場，會中多位專家提出建言。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

工研院總監陳宗賢及曹景翔表示，根據產業分析及專家訪談，嘉義縣產業發展面臨許多挑戰與機會，影響未來嘉縣產業發展3大關鍵驅動力，包括數位新科技快速滲透化，人口快速邁向高齡化，以及產業供應鏈必須朝綠色及在地化發展，經盤點嘉義縣地理區位及既有產業，建議未來朝向3大方向推動。

一是推動智慧製造促進數位轉型，委員會表示，在智慧農業方面，應導入科技養殖與冷鏈物流解決方案，指嘉縣有許多塑膠與食品機械隱形冠軍，可以協助打造塑膠與食品機械自動化與智慧化，另外，近期AI發展迅速，伺服器機殼大廠投資嘉義帶動5G與AIoT供應鏈，也可提供無人機應用多元安全快速移動服務。

二是打造智慧健康，強化觀光醫美，建議善用嘉義縣產業利基，建構高齡樂活智慧健康養生村如醫療器材、健康照護等，另觀光醫美方面，可打造醫美產業新麗谷（Beauty Valley）聚落，如化妝品、觀光等。

三是營造低碳淨零，活絡永續發展，委員會認為，因應綠色轉型及淨零碳排潮流，型塑電動車與新能源產業供應鏈，在永續發展運用食育力推動蔬食產業與高值食材中心。

翁章梁說，嘉縣位於西部產業軸帶上，近年與中央政府密切配合，推動嘉義科學園區、馬稠後產業園區建置，積極打造無人機產業聚落，並發展精準健康與智慧農業等，更吸引許多知名大廠投資，代表嘉縣產業轉型逐步落實，包括嘉義科學園區6月分動土同時啟動招商，完工後將吸納更多科技人才「回嘉服務」。

此外，縣府大力招商增加在地就業機會，翁章梁說明，目前大埔美已有106家廠商生產營運，提供超過6000個以上工作機會，馬稠後第一期已有29家廠商進駐，後期園區招商中，座落太保的嘉義科學園區、水上南靖、中埔公館及民雄航太園區等，陸續依時程開發中，在觀光產業的部分，嘉義縣涵蓋山海美景，吸引國際飯店品牌落腳，相信未來10年嘉義縣將發生重大質變，創造出新的嘉義價值。

經發處表示，通過這次會議，將綜整委員們的意見，納入未來的政策制定和執行，並將所得結果轉化為實際行動，強調縣府團隊將積極與中央政府合作，爭取更多的支持和資源，為產業發展提供更好的條件和環境，同時加強與其他地區和國際間的合作，拓展市場，提升競爭力和影響力。