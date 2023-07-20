對於2024即將舉辦的大選，各界除了聚焦總統、區域立委選戰，受政黨票影響的不分區立委也是兵家必爭之地。一份最新的媒體民調顯示，民進黨雖然在政黨票部分領跑，但僅僅只拿到28.18%、國民黨拿下24.82%、民眾黨亦突破兩成，拿下20.53%。至於其他小黨，全數都在《憲法》規定5%門檻以下，極有可能遭到邊緣化。

據《菱傳媒》今（20）日公布最新民調，民眾黨雖然持續在20歲到49歲的青壯年族群保持優勢，但在30歲至49歲年齡層女性的支持度上面，輸給了民進黨。另在負面黨性部分，執政的民進黨依然居於首位，高達47.81%、國民黨42.57%排第二、民眾黨則為38.01%，但若與該媒體6月份民調相比，藍、綠兩個陣營負面黨性都有0.77個百分點的些微下降，唯有民眾黨負面黨性向上大幅增加7.57個百分點。

該民調還指出，在可以複選的情況下，參與本次調查的民眾，有49.80%表示絕對不會投給民進黨、一定不投國民黨的則占45.32%、不會投給民眾黨的有39.76%。

該民調查由《菱傳媒》委託，由台大政治系張佑宗教授問卷設計與調查顧問，皮爾森數據執行。調查對象為全台年滿20歲以上之網路人口，從2023年7月12日至2023年7月16日，總共計進行5天，得到有效樣本12464份，在95%信心水準之下，抽樣誤差為正負0.88%。

《菱傳媒》指出，民調使用之抽樣方法採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平台（DMP)，在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。另針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對，結合問卷題目設計做雙重認證，確保調查所得到的資料正確性與可靠性。

樣本代表性與加權則採用比率估計法，母群體參數使用內政部公布2023年6月民眾年齡、性別、戶籍資料，結合皮爾森數據DMP修正網路人口特徵值，逐項重複進行連續性修正，使樣本特徵與母群體結構達到一致。