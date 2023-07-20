台電預計10年內投入超過5,000億推行「強化電網韌性建設計畫」，其中彰工升壓站及永興開閉所161kV STATCOM統包新建工程，是全台規模最大的案場，規模達400MVAR，占台電自建STATCOM（靜態同步補償器）容量占比50％，是指標性案件。這次由東元結合GE取得標案，預計將於2027年上半年完工，可望成為穩定電力系統之重要建設之一。

東元指出，團隊在離岸風電變電站工程方面已累積2.5GW建量，為國內市占第一；而台電規模最大的龍潭超高壓變電所儲能系統工程，也是由東元與國際大廠承包，各項實績、充沛的工程人力、和公司穩定財務能力，都成為競標優勢。

東元智慧能源事業群長期布局新能源產業，近期更參與多項電力系統穩定工程，東元表示，看準未來離岸風電變電站配套措施需求，除了累積儲能系統工程、STATCOM工程等電力工程實績，也將爭取海上變電站、碳捕捉等商機。受惠於台電韌性電網政策，東元智慧能源事業群近年營收成長可觀，目前在手訂單已逾300億元。