台北市警局莊姓警備隊員警，2021年擔任總統府前守望崗勤務，看到有法輪功成員掛布條練功卻沒有任何作為及通報，警方將莊男處分申誡2次，他提告抗罰主張，因認為對方無危害疑慮，故未通報勤務指揮中心，台北高等行政法院認為，裁罰沒有違誤，判決駁回莊的訴訟，他提上訴，遭最高行政法院裁定駁回確定。

警方認為，莊男在2021年8月11日晚上6點擔任總統府前守望崗勤務，他見法輪功成員於「白色恐怖紀念碑」處懸掛布條及靜坐練功，未進行處置作為也未落實報告紀律，且經事後檢視路口監視器畫面，與其職務報告所撰稱先前已向其勸導等語並不相符。

警方表示，總統府是我國層峰領導者之辦公處所，周邊常有各類陳情、請願人士至總統府周邊表達各種訴求，屬高度政治敏感地區，過往更曾發生民眾引燃火災案、酒醉駕車衝撞總統府案、砂石車衝撞總統府等重大事故，警方於是在2014年訂定總統府周邊警衛計畫，全天候監控總統府前狀況。

警方指出，當天法輪功成員於該處練功，雖無影響周邊行人，然該團體於「白色恐怖紀念碑」處懸掛布條行為，即非如一般民眾於公園靜坐練功般單純，為預防其他有心人士見狀亦至該處表達訴求，引起群聚效應，致總統府區周邊維安顧慮升高，府前守望崗哨自應通報勤指中心掌握狀況，俾狀況升高時即時調度支援警力應處，亦或予以勸導請法輪功成員離開，弭禍於未然。

警方認為莊男在勤前教育，已經為重要工作提示及任務交付以，但他發現法輪功成員於白色恐怖紀念碑處懸掛布條及靜坐練功，未同步通知派出所進行勸導勿懸掛布條，並通報勤指中心派員處置，處分申誡二次，並無違誤。

法院認為，警方以莊男擔服總統府前安全維護守望崗勤務，未監控總統府前發生之狀況並落實勤務報告紀律，或通報介壽路派出所或勤務指揮中心派員處理，避免發生群聚效應，影響總統府安全 ，作成申誡二次處分，於法有據，並無違誤，駁回其訴訟。