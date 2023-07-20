前總統府發言人Kolas Yotaka因競選花蓮縣長期間，與貼身隨扈李世勳傳出不倫戀，風波鬧得沸沸揚揚，她今日在臉書以「誹謗者」為題，點名同黨立委陳瑩餵稿媒體，捏造「不倫」爆料；她痛斥，一場選舉泯滅人性，她已提告陳瑩公然誹謗、損害賠償，「提醒同志們，想『攻』聖母峰，要裝備齊全，一但雪崩，會有山難。」

Kolas Yotaka臉書全文如下：

誹謗者

不忍了，多年來，陳瑩，夠了。

日前「鏡週刊」侵害我名譽、捏造我「不倫」的爆料，不只傅崐萁，原來也出自同黨同志立委「＃陳瑩」之手，陳瑩是誹謗者。作為政治人，我可以預期在野黨為求選票見獵心喜，打擊政敵不擇手段; 但，民進黨同志陳瑩立委帶頭殘殺，計畫性地鼓勵原告，扭曲對話脈絡，餵稿鏡週刊，令人不寒而慄。

週刊內可靠消息來源證實，的確是由陳瑩媒介，把違法取得的抹黑資料透過管道交給週刊高層，高層派給政治組撰寫。記者依據有限的對話內容，僅引用「李妻訴狀」與匿名「知情人士」的片面詮釋，就能寫出大篇幅報導的登山神話，製造假新聞。連一次都沒有向對話的當事人（我、李先生）查證。更令人不敢置信的，鏡週刊還無中生有寫我任意點選總統府辦公室，逼人搬離以占用其辦公空間。記者連打個電話向府查證都不願意？還是有人假府之名刻意潑糞？

民進黨陳瑩與國民黨傅崑萁同框，不是新聞。花蓮縣長選舉後期，距離投票日僅剩22天，陳瑩、傅崐萁兩人於2022年11月4日陪同國民黨花蓮縣長候選人徐榛蔚，刻意前往我的部落（花蓮縣玉里鎮樂合部落活動中心），說要解決土地問題云云。陳、傅兩位立委在我家正前方10公尺的社區活動中心主持土地協調會，為國民黨縣長候選人徐榛蔚造勢。部落選民看傻。

＃我從未爭取要參選2024立委，多年來從不想與陳瑩為敵，但根據親友與支持者轉述，陳瑩對我諸多莫名其妙的攻擊，從沒停止，例如散布不實又不堪的男女關係謠言。巧合的是，週刊爆料日期為2023年6月28日，就是民進黨宣布徵召陳瑩參選2024立委的同一天。根據所有看不下去的「知情人士」向我通報，確認這是一個早在5月（或許更早？）就有計畫摧毀Kolas的爆料，整理出幾個重點時間序：

① 5月：週刊在6月28日爆料，但民進黨桃園市議員林志強，陳瑩所稱的「父親的義子」，早在5月，與桃園市政府原民局同仁、原住民選民聚餐時，已大辣辣預告：前局長與隨扈戀情近期就會爆出云云。（有人證）

② 6月20日，法院正式起訴。（疑似為求週刊內容豐富可以多寫一則鼓勵原告提告？）

③ 6月24日，明知週刊爆料在即，也預知李的職務可能因爆料被調整，竟仍前往李先生服務處所「月眉派出所」，陳瑩不顧員警提醒，以借用廁所為名，事後直奔所長寢室門口，猛烈敲門驚醒李所長，並要求李所長在月眉地區為其拉票，還稱「月眉這裡交給你了！」。查閱當天派出所監視器即可證明。（有物證）

④ 6月28日，一早，當週刊爆料後，陳瑩的助理群即刻強力傳送週刊新聞連結給我在縣長選舉期間的競選幹部，並意有所指稱「怎麼會這樣？」「一整個炸網耶～全面性報導捏」。（有物證）

⑤ 6月28日：週刊爆料後，當所有被牽涉其中的人都震驚不已，輿論一面倒，陳瑩趁勢傳送一封長訊息給李先生擔任牧師的母親，該訊息被轉傳給多人，訊息內容對我進行殘忍的人身攻擊。抱歉我必須省略不堪入目的文字暫不在此公布。總之陳瑩要大家「重新洗牌 重新選擇」：（鐵證）

陳瑩：「牧師平安：沒想再關心那個過程，只想關心世勳和你們。我了解世勳，也了解某人的手段！他可能要知道那很糟糕的人如何的腳踏多條船，為了仕途……媒體所帶來的壓力，幾天就過了，但家人才是永遠的。世勳太單純，有再多的不是，我還是疼愛他的，想幫助他，讓他覺悟 …….我只是想要提醒，K才是罪魁禍首！這或許是上天的安排，透過這樣的考驗，讓大家看清，重新洗牌重新選擇！……..」

週刊爆料後，李母也向身邊親友親口證實陳瑩參與其中。

⑥ 7月13日，陳瑩所稱的「父親的義子」桃園市議員林志強，在花蓮玉里鎮民代表著住處向選民說：＃總統你們選誰我不管，＃立委投陳瑩。其幹部還對著我的支持者說「不要對Kolas太認真」（有人證）

我從未想過我與李先生一度有過的私人對話會被公開，每一組對話，都有其背景，有玩笑、有真心，有關切，但從未踰矩。這次拜陳瑩等人之賜，利用並操弄原告的猜忌與憤怒，滲透李先生的手機，違法匯出隱私的對話紀錄，156頁的對話大多講工作，多為李先生的獨白，但被陳瑩及週刊去頭去尾「鹹濕」詮釋。

我的隱私，成為財團賺錢的商品、成為政客的競選文宣。

一場選舉，泯滅人性。我已提告陳瑩 ＃公然誹謗、＃損害賠償，我會告 好、告滿。我想提醒同志們，想「攻」聖母峰，要裝備齊全，一但雪崩，會有山難。