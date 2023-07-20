星巴克聯名BLACKPINK推出咖啡隨行杯或生活用品等18款商品，設計上呼應該團的標誌性色調。（BLACKPINK提供／朱世凱台北傳真）

韓流熱潮持續，近期不少南韓明星到台灣開唱，就連餐飲品牌也都與南韓藝人合作，除了New Jeans與麥當勞聯名、正官庄與(G)I-DLE台灣成員舒華，現在星巴克也宣布與BLACKPINK合作推新品；此外，8月9日前還有數位體驗遊戲，優惠包括買一送一、第二杯半價，天天都有機會抽。

星巴克與大勢韓團BLACKPINK合作推出聯名新品，包括以BLACKPINK為靈感結合星巴克最具標誌性的飲品星冰樂，及總計包括各式材質咖啡隨行杯或生活用品等18款商品，將於25日全門市及線上門市上市，其中有6款商品顧客亦可先行登錄成為星禮程會員於24日搶先購買。

星巴克與BLACKPINK合作推出「BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂」，發想自BLACKPINK的Born Pink專輯，這款飲品以燕麥奶為基底，結合了草莓風味糖漿與深濃摩卡醬、巧克力碎粒，最後擠上粉色的草莓風味鮮奶油及點綴BLACKPINK心型巧克力風味裝飾，粉與黑的時髦色調，更呼應了BLACKPINK的標誌性配色。25日全門市推出，23日至24日更邀請顧客可登入星巴克APP，以行動預點功能搶先品嘗。

星巴克更推出「BLACKPINK限定版星冰樂套組」，包含BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂乙杯，及BLACKPINK Reusable cup可重複使用杯款大杯容量乙個，而此款可重複使用杯款選用BLACKPINK標誌性的粉色為外觀，搭配隨興的文字線條及黑色吸管，帶來翻玩夏天的樂趣，「BLACKPINK限定版星冰樂套組」組合價依飲品容量自280元起至320元。

24日起於門市凡購買BLACKPINK限定版大杯(含)以上星冰樂套組或單筆消費滿300元，還可獲僅在地市場顧客才有的BLACKPINK貼紙組乙張，數量依門市現場為主，不累贈，贈完為止。

星巴克與LINE Pay聯手打造社群專屬送禮平台的「LINE Pay星巴克星意禮」，本次也響應推出【一週限定】BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂四杯組，四大杯應援價600元 (原價720元)，於25日上午10點起在「LINE Pay星巴克星意禮」平台上一週限期銷售。

星巴克也推出在地限定款「草莓可可千層薄餅」，將層層細緻豐厚滋味的巧克力薄餅，每層佐上香甜的草莓慕斯，中間更夾入含草莓果肉的草莓醬增添口感，並於上下層加入巧克力甘納許，草莓香氣四溢加上濃郁的巧克力滋味，黑中帶粉的外觀更呼應了BLACKPINK標誌性的色調。