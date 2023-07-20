累計台積電上半年合併營收9894.74億元、年減3.49％，營業利益4331.96億元、年減10.85％，毛利率55.25％、營益率43.78％。歸屬母公司稅後淨利3887.86億元、年減11.59％，仍全創同期次高，每股盈餘14.99元。

台積電2023年第二季自結合併營收4808.41億元，季減5.46％、年減9.98％，為近1年半低點、仍創同期次高，達財測預期中高標區間。以美元計算，第二季營收為156.77億美元，季減6.23％、年減13.66％，亦符合財測預期152～160億元中高標區間。

台積電第二季營業利益2019.58億元，季減12.66％、年減達22.95％，歸屬母公司稅後淨利1817.99億元，季減12.17％、年減達23.3％，均為近1年半低點、仍創同期次高，每股盈餘7.01元。毛利率54.11％、營益率42％，雖雙創近1年半低點，但均優於財測預期。

台積電表示，第二季營收下滑主因全球經濟狀況壓抑終端市場需求，導致客戶持續庫存調整。毛利率下滑主要反映稼動率下滑及電費增加，但部分影響被更嚴格的成本控管及較佳的匯率抵銷。

台積電指出，5奈米、7奈米製程出貨分占第二季晶圓銷售金額的30％及23％，整體先進製程營收達全季晶圓銷售金額53％。應用方面，消費性電子季增達25％、車用電子季增3％，高速運算（HPC）與其他雙雙季減5％，智慧手機季減9％、物聯網季減11％。