「行人零死亡推動聯盟」將在8月20日於凱達格蘭大道舉行「還路於民大遊行」，成員百萬網紅Cheap呼籲，各界一同參與遊行，喚起行人權益的重視，督促政府加速改革。對此，交通部長王國材表示，與民間團體立場一致，5月份時希望各縣市政府對於人行設施建置，也在7月1日大執法中慢慢的看到，停讓行人文化養成中，對於民間團體提出行人安全有好的建議，會虛心接受。

台灣遭外界冠上「行人地獄」惡名，不時有行人走斑馬線過馬路時卻遭撞傷亡。今年5月初台南市余姓母女遭撞，導致3歲余姓女童當場身亡、上月底新北市中和區新婚人妻過馬路遭計程車攔腰撞上，送醫不治。

行人零死亡推動聯盟成員、百萬網紅Cheap日前在臉書表示，台灣交通安全仍然落後，每年有3000人魂斷馬路，這是我們必須共同面對的議題；而今日也表示，交通改革刻不容緩，不良的交通體制會讓行人、駕駛相互受害，系統性交通問題，需要系統性解方，呼籲各界一同參與8月20日的凱道行人路權大遊行，喚起更多人對於行人權益的重視，也督促政府加速改革。

對此，王國材今日出席鳳山車站考察時回應，不管是交通部、民間團體對於行人路權，希望政府多加重視，這件事與民團立場一致。

王國材指出，除了5月份希望各縣市政府對於人行設施，包括交通工程、行穿線退縮、行人專用時相建置，中央與地方持續配合進行，另外7月1日實施大執法，大執法後也慢慢的看到停讓行人文化養成中；為這一代或下一代，讓台灣有停讓行人文化，確保民眾穿越馬路安全。

王國材說，目前民團所提的建議他還沒看到，但目標都一致，有好的建議會虛心接受。