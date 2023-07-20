只要兩情相悅，大學師生可以師生戀！立法院教育及文化委員會今天審查《性別平等教育法》第三條，通過老師不能與未成年學生師生戀；若是成年學生，老師不得以不對等的權勢發展親密關係，但若兩情相悅則不受限制。

行政院版的《性平法》修正案第三條，校長或教職員工違反與性或性別有關的專業倫理行為：指校長或教職員工於執行教學、指導、訓練、評鑑、管理、輔導學生或提供學生工作機會時，在與性或性別有關的人際互動上，發展有違專業倫理之關係。

教育部學務司長吳林輝表示，這個條文的設計在於預防，要老師自律及自我克制權勢運用。教育部法制處長李嵩茂則說，法國總統馬克宏的妻子是他的高中老師，但是馬克宏是在高中畢業後才和老師發展親密關係，因此若老師有評量學生成績的權力，就不該發展師生戀，等學生畢業了再來。

不過教育部這種說法，形同要一律禁止師生戀，即使兩情相悅也不允許。朝野立委認為，如果學生未成年，師生戀一律禁止；但若是成年學生，老師不得以權勢與其發展親密關係，但兩情相悅者例外。

民進黨立委張廖萬堅說，愛情無罪，在大學裡面，助教也會為學生打分數，但他們年齡相近，如果兩情相悅而談戀愛，不應該被禁止。他認為，法律規範師生戀要非常小心，否則會變成道德勒索。

國民黨立委萬美玲也表示，大學裡面的師生戀，除非有「損害他人權益」，否則不應該禁止。民進黨立委吳思瑤則說，法律要禁止的師生戀，是老師以不對等權勢關關係強迫學生與其發展親密關係，但人民有戀愛的自由，如果是彼此喜歡，就不應該限制。

經過討論後，朝野立委通過的修正條文，明確禁止校長或教職員工不得與未成年學生發展親密關係，也不得利用不對等的權勢關係強迫學生發展親密關係，但如果師生是兩情相悅，則未予限制。