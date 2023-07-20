美中軍艦近距離遭遇

按照美國海軍最新估計，要滿足拜登政府的國家安全戰略所需，目前還缺少超過80艘艦艇，遠低於實際所需的381艘。

據美國海軍研究協會新聞（USNI News）網報導，美國海軍向國會提交的新「作戰艦艇評估及需求」（Battle Force Ship Assessment and Requirement, BFSAR）機密報告中說，他們所需要的載人軍艦從2022年報告中的373艘增為381艘。然而，到周一為止，美國海軍只有299艘軍艦。

美國海軍說，分析報告斷定，要滿足未來的戰役和戰鬥需求，未來的作戰艦隊目標需要達到381艘，以打造更大、戰力更強，也更能分散部署的海軍。而海軍官員說，按照法律提交國會的報告細節仍是機密，沒要公開。

不過，去年就在「作戰艦艇評估及需求」發布後1星期，美國海軍作戰部長吉爾迪（Mike Gilday）便概述了「2045部隊設計」方案，還提供了其他細節和373艘軍艦的配置細目。

2022海軍司令部作戰導航計畫（NAVPLAN）中提及，2040年代和更長遠的未來，美國海軍將需要超過350艘載人艦，還有約150艘大型無人水面和水下平台，以及約3,000架軍機。此外，報告還說，與中國的戰略競爭是眼前和長期的挑戰，而將部隊設計重心放在 2045 年，將為海軍在未來關鍵10年間所需要做出最重要的決策和投資提供信息。

這份機密報告是在6月20日悄悄送交國會，連美國海軍研究協會新聞連絡的好幾名消息人士都不知道。然而，美國海軍透露，報告中提及，他們未來的兩棲艦目標為31艘。而國會，海軍和國防部長辦公室間的主要摩擦點，就在於兩棲艦隊上。

美國海軍陸戰隊前司令柏格（David Berger）今年作證過好幾次都說，打造兩棲新艦目前正在「戰略性暫停」（Strategic pause）狀態，根本不可能達成31艘的目標。