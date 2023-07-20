很多企業希望簽訂台美租稅協定，避免重複課稅。立委曾銘宗今日問及，3年內是否可簽定台美租稅協定？財政部長莊翠雲表示，可以樂觀看待。
莊翠雲今日出席「台美貿易協定」聯席會議，莊翠雲表示，台美之間租稅協定積極進行對話，工作階層討論。
莊翠雲表示，不論是美國財政部、國會包含參議院或眾議院、跨黨都支持這個案子，推動動能蠻強的。
曾銘宗問及什麼時候簽訂台美租稅協定？莊翠雲回應，美方有兩個途徑進行，第一個是透過行政部門跟台灣簽；第二個是修訂國內稅法，美方這兩方面都在做，財政部也積極、盡快推動。
雙方簽訂台美租稅協定，美方回應很正面，從美方國會有兩個法案通過，外交委員會通過《台灣租稅協定法案》，授權行政部門跟台灣簽；財政委員會、歲計委員會修定國內法，提供類似租稅協定租稅利益。
曾銘宗問及，3年內可能簽定？可以樂觀這樣看待，現在雙方工作階層的對話都沒有停止過。
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