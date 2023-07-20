廖先生拍到的「「微笑玉山」明顯可見「微笑陵線」。（民眾提供／曾雪蒨南投傳真）

傳真埔里地理中心碑附近的虎頭山也是愛好者愛取景微笑陵線的好地點。（民眾提供／曾雪蒨南投傳真）

玉山也會微笑！南投今天一早晴朗無雲，廖先生一早在家門前看到玉山主峰清晰可見，隨手拿手機拍了一張遠眺玉山照，中午用餐休息時欣賞早上大作，竟意外發現自己拍到一張「微笑的玉山」！畫面中玉山主峰清晰可見，山巒因為光影照射之故，出現難得的「微笑陵線」奇景，讓他驚喜不已！

廖先生說，今早七點左右，他如常在家中頂樓禮佛，禮佛前看到遠方的山脈因能見度佳，可清晰看到眼前左側玉山主峰，隨手拿手機隨手拍了一張當紀念，禮佛後就直接上班去。

中午用餐時檢視照片，發現照片中不但拍到玉山主峰，更意外發現竟是「微笑的玉山！」

廖先生說，他原本重點是拍玉山，但照片上可能因為光線照射角度與群山遠近的因素，讓眼前山巒竟形成「微笑陵線」，他也因為一早就看到玉山在smile，讓整個心花開，工作更有力！

喜愛攝影的廖先生說，其實南投地區距離埔里地理中心碑附近的虎頭山飛行場，就是一處攝影族最愛取景拍攝的「微笑陵線」景點之一，因山凹地形呈現的微笑曲線，是許多攝影愛好者拍攝「虎頭山微笑陵線」的好所在，今天意外在家門前就拍到另一個「玉山微笑陵線」，也讓他開心到整天微笑地合不攏嘴！