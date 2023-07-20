玉山也會微笑！南投今天一早晴朗無雲，廖先生一早在家門前看到玉山主峰清晰可見，隨手拿手機拍了一張遠眺玉山照，中午用餐休息時欣賞早上大作，竟意外發現自己拍到一張「微笑的玉山」！畫面中玉山主峰清晰可見，山巒因為光影照射之故，出現難得的「微笑陵線」奇景，讓他驚喜不已！
廖先生說，今早七點左右，他如常在家中頂樓禮佛，禮佛前看到遠方的山脈因能見度佳，可清晰看到眼前左側玉山主峰，隨手拿手機隨手拍了一張當紀念，禮佛後就直接上班去。
中午用餐時檢視照片，發現照片中不但拍到玉山主峰，更意外發現竟是「微笑的玉山！」
廖先生說，他原本重點是拍玉山，但照片上可能因為光線照射角度與群山遠近的因素，讓眼前山巒竟形成「微笑陵線」，他也因為一早就看到玉山在smile，讓整個心花開，工作更有力！
喜愛攝影的廖先生說，其實南投地區距離埔里地理中心碑附近的虎頭山飛行場，就是一處攝影族最愛取景拍攝的「微笑陵線」景點之一，因山凹地形呈現的微笑曲線，是許多攝影愛好者拍攝「虎頭山微笑陵線」的好所在，今天意外在家門前就拍到另一個「玉山微笑陵線」，也讓他開心到整天微笑地合不攏嘴！
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