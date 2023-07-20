新北市板橋區今（20）日下午1時許驚傳冷氣掉落砸中等公車的女子，女子當場無生命跡象，送醫搶救後仍不幸於下午2時許宣告不治。轄區海山警分局已將31歲李姓冷氣工人帶回偵訊，調查事發經過，將以過失致死罪嫌偵辦。
據了解，新埔捷運站2號出口旁大樓17樓住戶今天找來工人安裝冷氣機，下午1時許李姓工人在安裝窗型冷氣時，過程中不慎整台冷氣機從17樓掉落，不偏不倚砸中在民生路公車站等公車的22歲黃姓女子，女子頭部重創、雙腿骨折，現場已無生命跡象，隨後緊急送往亞東醫院急救，不幸急救無效。
新北市板橋區今（20）日下午1時許驚傳冷氣掉落砸中等公車的女子，女子當場無生命跡象，送醫搶救後仍不幸於下午2時許宣告不治。轄區海山警分局已將31歲李姓冷氣工人帶回偵訊，調查事發經過，將以過失致死罪嫌偵辦。
據了解，新埔捷運站2號出口旁大樓17樓住戶今天找來工人安裝冷氣機，下午1時許李姓工人在安裝窗型冷氣時，過程中不慎整台冷氣機從17樓掉落，不偏不倚砸中在民生路公車站等公車的22歲黃姓女子，女子頭部重創、雙腿骨折，現場已無生命跡象，隨後緊急送往亞東醫院急救，不幸急救無效。
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