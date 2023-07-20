新北市1名吳姓女子經營鋼筋工程業務，欠稅696萬元拒繳，卻被查出提領現金合計總額高達7916萬，法務部行政執行署新北分署多次通知吳女說明，但她無法清楚交代資金流向，行政執行官昨（19）日詢問後，向新北地方法院聲請管收，法官審理後認定符合管收要件裁准。

據了解，吳女滯納2006至2014年間綜合所得稅及罰款合計762萬餘元，財政部北區國稅局於2009年4月間陸續移送新北分署執行，經執行及吳女辦理分期繳納後徵得107萬餘元，但剩餘款項仍有696萬餘元。

新北分署調查發現，吳女收受稅單後，提領現金合計總額高達7916萬餘元，還曾匯款100萬至兒子帳戶，且吳女辦理分期繳納時表示，將追討工程款後定期按月繳交，但她領取213萬工程款後，並未用於繳納稅款。

新北分署多次通知吳女說明，但她辯稱提領的款項都是用於給付工資以及清償民借貸，但卻無法提出相關證明文件，又表示目前無業，無法繳納稅款。行政執行官昨日詢問後，認為符合管收要件，當場予以留置，並向新北地方法院聲請管收，法官審理後，認定吳女確有「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」之管收事由，因此裁定准予管收。

新北分署呼籲民眾，對於滯納之稅捐、費用或罰鍰等公法上金錢給付義務，應依規定繳納，切勿心存僥倖，企圖以處分資產或資金方式規避執行，以免遭受拘提、管收及限制出境之強制處分。