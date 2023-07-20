TOYOTA總代理和泰汽車總是不斷突破框架，今年攜手知名NFT社群CloneX_TW推出全新的「TOYOTA Xproject」Web3活動，期望吸引更多新世代年輕族群的參與，並為TOYOTA品牌開拓更廣闊的可能性。CloneX是由日本知名時尚潮流藝術家村上隆與以虛擬球鞋等區塊鏈蒐藏品聞名的RTFKT合作所打造的全球知名NFT項目。

和泰汽車表示，TOYOTA Xproject活動將自即日起至8月9日展開，參與活動的玩家除了可使用Instagram濾鏡來打造未來X坐騎並鑄造專屬的「X坐騎紀念NFT」之外，更有機會獲得CloneX NFT與全球唯一手工訂製外套等超狂賦能，邀請玩家們一同享受虛實整合的獨特體驗。

TOYOTA Xproject將應用AR擴增實境開發全新Instagram濾鏡，玩家可利用手機相機對準實際車輛，即可將愛車變身為Web3世界未來X坐騎，以創新互動方式吸引年輕族群的關注與體驗。玩家在活動期間內完成指定任務，即可免費領取任一款由知名藝術家陳普設計的「X坐騎紀念NFT」，包含繼承GR86競速血統的「野獸力量」、擁有PRIUS PHEV馭電基因的「量子未來」，以及展現COROLLA CROSS跨界DNA的「無界馭望」，這些「X坐騎紀念NFT」將成為玩家珍貴的數位收藏品。

此外，持有「X坐騎紀念NFT」的玩家還有機會獲得限量999個X膠囊，並在第四季時解鎖X膠囊獨家賦能，包含CloneX NFT乙個、The Remade創辦人／CloneX Community Lead #Tommy元宇宙AR潮流全球唯一手工訂製外套乙件、元宇宙時尚穿搭DMKTZ聯名帽T及折價券，這些限量賦能也將帶來虛實整合的獨特體驗，為幸運玩家們帶來無與倫比的驚喜。

和泰汽車表示，透過這次與CloneX TW、ACE王牌加密貨幣交易所的合作，為廣大年輕粉絲們帶來全新Web3新世代的創新之旅，更多詳細資訊與請洽TOYOTA Xproject活動官網。（網址：https://www.toyotaxproject.com/）。