加拿大最近罕見推出一項「搶人才」措施，向持有「H-1B」簽證的在美外籍人士提供工作許可（Open Work Permit），開放申請才短短2天，1萬個名額已經被搶光。美國有高達60萬名持H-1B簽證的外籍工作者，主要來自印度和中國大陸，但從去年開始，科技業出現大解雇潮，而加拿大逮住這個機會，成為高科技人才的新熱點。

根據《衛報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》報導，幾十年來，到美國讀大學並在當地定居，一直是許多外國年輕人的夢想，但這條老路已經愈來愈難走。許多留學生畢業後，憑著學生簽證工作1到3年，但之後要轉為H-1B工作簽證（發給高技術外國人的工作簽證）則必須靠抽籤。去年大約每5個抽籤者中，有1人獲得H-1B簽證，今年競爭更加激烈，只有近1/10申請者可以獲得。

去年開始，美國科技業出現大解雇潮，許多持H-1B簽證的外籍人士失去工作，被迫離開美國。圖為矽谷蘋果園區。（Shutterstock）

持有H-1B簽證的外籍人士是亞馬遜、谷歌、臉書、IBM等科技龍頭的支柱，不過一旦被裁員，這些人必須在60天內找到下一份工作，否則就得離開美國。根據美國公民及移民服務局的數據，2022年10月至2023年4月間，約有5萬人因為丟掉飯碗，連帶失去了H-1B簽證，其中約12,500人沒有找到下一份工作。

而加拿大提供的工作計畫，將允許H-1B簽證持有者在沒有工作的情況下，先移居加拿大再找工作，效期長達3年；日後這些人還可以根據快速移民制度，在1年內成為加拿大永久居民，因此短短2天內，1萬個名額就滿額。

加國移民局發言人貝爾弗耶（Jeremy Bellefeuille）說，「我們甚至規劃了完整的宣傳活動，現在不得不終止。」他也表示，這個計畫仍在試行階段，接下來還會有更多措施。

對美國來說，加拿大若打贏這場人才戰，將對他們帶來巨大損失。前美國駐加拿大大使海曼（Bruce Heyman）說，「吸引最優秀、傑出的人才到美國來，一直是我們成功的關鍵，削弱這個優勢將帶來巨大風險，尤其是我們的出生率已經低於人口替代率了。」