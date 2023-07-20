國內唯一低成本航空公－台灣虎航即將在創新板掛牌，台灣虎航董事長陳漢銘表示，去(2022)年10月國門重啟後，台灣虎航營收亮眼，現在挾暑假旅遊大爆發的有利情勢，將持續就核心事業在旅遊市場耕耘，期待下半年的表現能更加亮眼，「唯有虎航、超越虎航、更勝過往」，不會放棄任何能為投資人獲利的機會。

台灣虎航資本額43.6億元，今(2023)年Q1營收25.86億元，年增22.46倍；稅後淨利4.29億元，EPS 1.07元，是疫情爆發後首度轉正；今年6月單月營收為10.90億元，是首度突破10億元大關，累計上半年營收54.73億，年增1681.30％。

台灣虎航2019年12月於興櫃掛牌，隔年買下「Tigerair」品牌的所有權，成為全球唯一使用「Tigerair」品牌的航空公司。期間雖經歷新冠疫情重創航空業，但台灣虎航化危機為轉機，以極扁平化的組織靈活應變，在疫情期間推出創新的消費體驗和機上服務，例如鹽酥雞、米其林綠星餐點、微旅行、航空體驗營等，在疫情之後更順勢陸續恢復航線，繳出亮眼成績單，持續為品牌注入新的活力。

台灣虎航現有員工近800人，且機隊持續汰舊換新引進全新A320neo機型，預計至2027年全機隊將為15架A320neo機型之規模，現飛航27航點、34條航線，瞄準日、韓、越、泰、菲和澳門航線的深度旅遊市場，尤其布局在二、三線旅遊城市，其中不乏泰國普吉島、日本岡山、佐賀等獨飛航線，且航網布局綿密，方便旅客規劃行程時，可搭配不同點進出不需走回頭路，大幅提升旅遊行程安排的自由度與便利，同時節省轉機或轉車的時間與花費。

陳漢銘強調，低成本航空並不是廉價航空，而是把購買搭機加值服務的自主權還給旅客，例如餐點、行李重量、座位選擇等，讓消費者有更精打細算的選擇，依自身實際需求購買附加服務，且也因為旅客認為旅遊預算相對更具自主支配性，也成功培養了一群死忠的旅客。

陳漢銘表示，台灣虎航寫下許多第一，不只是國內首家低成本航空，也在國門解封第一刻飛進台灣，入境再也不必居隔，也在日本開啟國門隔天就飛進北海道新千歲機場，疫情期間為疫後不同階段的航空市場變化做好準備，例如疫後開航了日本札幌新千歲、越南峴港、泰國普吉島等航點，未來也將持續評估以包機或是定期航線方式開拓其它有潛力的航點，如秋田、青森等。

台灣虎航統計，主要客群年齡層落在20至49歲，且有超過半數旅客年齡層介於20至39歲間，低成本航空的營運模式正迎合主力消費族群或是小資族說走就走的自由行旅遊需求；其中有7成為國籍旅客，外籍占3成。隨各國際機場人力和航班運能逐漸恢復，台灣虎航的營運情況也有望逐漸恢復至疫前規模，後續營運可望漸入佳境。