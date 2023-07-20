以此推算，台積電第三季合併營收估落於5143.6～5390億元，季增7～12.1％、年減12.1～16.1％，中位數為5266.8億元，季增9.5％、年減12.09％。毛利率及營益率預估中位數為52.5％、39％，分別降至近7季、近15季低點。

台積電財務長暨發言人黃仁昭表示，第二季營運下滑，主因全球經濟狀況壓抑終端市場需求，使客戶持續調整庫存。展望第三季，預期將受惠3奈米製程需求的強勁成長，帶動整體營運回升，惟部分動能將被客戶的持續庫存調整所抵銷。

台積電第二季合併營收4808.41億元，季減5.46％、年減9.98％，毛利率、營益率「雙降」至54.11％、42％。歸屬母公司稅後淨利1817.99億元，季減12.17％、年減達23.3％，均為近1年半低點、仍創同期次高，每股盈餘7.01元。

累計台積電上半年合併營收9894.74億元、年減3.49％，營業利益4331.96億元、年減10.85％，毛利率55.25％、營益率43.78％，低於去年同期57.42％、43.78％。歸屬母公司稅後淨利3887.86億元、年減11.59％，仍全創同期次高，每股盈餘14.99元。

台積電第二季資本支出約81.7億美元，季減17.81％、仍年增達11.31％。累計上半年資本支出約181.1億美元、年增8.31％。財務長暨發言人黃仁昭表示，今年資本支出仍可達320～360億美元區間低標。