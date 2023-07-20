頭份市立圖書館舉辦銀髮族永貞宮走讀，由永貞宮主委張淑芬解說永貞宮興建由來。（謝明俊攝）

頭份市立圖書館舉辦銀髮族永貞宮走讀，苗栗縣長夫人陳美琦到場向長輩們致意。（謝明俊攝）

頭份市立圖書館推動銀髮族閱讀，並鼓勵長輩走出去，20日上午安排赴頭份市最重要的客庄媽祖廟永貞宮走讀，苗栗縣長夫人陳美琦、苗栗縣副議長張淑芬及頭份市長羅雪珠到場陪同長輩們，身兼永貞宮主委的張淑芬並介紹過往因閩客衝突才有了永貞宮的歷史，還有永貞宮如何贏得「麻糬宮」的名號等故事，讓長輩們經歷了不一樣的走讀經驗。

頭份市公所除了提供長輩各項社會福利外，每年都由頭份市立圖書館規劃活潑有趣的課程，希望讓長輩樂活學習，今年4月間，市圖館長呂瑞梅利用教育部補助，舉辦銀髮長輩動手動腦DIY、趣味客語學習、身體律動等多項活動，來搭配系列閱讀學習課程，獲得長輩熱烈迴響，希望加開課程。

頭份市長羅雪珠聽見長輩的心聲，特別於7月份加開「熟齡繪本閱讀趣」4堂系列課程，利用繪本、桌遊、客語故事、手作、律動等，設計適合長輩的學習課程。

頭份市永貞宮是苗栗縣內最重要的客庄媽祖廟，身兼永貞宮主委的苗栗縣副議長張淑芬得悉長輩們需求，主動提供安排長輩赴永貞宮走讀課程，讓長輩對經常前來參拜媽祖的永貞宮，有不同的體驗與了解。

20日上午，近40名長輩齊聚永貞宮，陳美琦、張淑芬及羅雪珠都到場陪同長輩，張淑芬並親自介紹永貞宮建廟歷史，與當年閩客因祭拜儀程不同有所衝突，頭份的客家鄉親才籌資興建永貞宮，成為苗栗客庄媽祖廟的代表之一。

永貞宮副主委曾瑞求並介紹外縣市信眾封給永貞宮「麻糬宮」的暱稱，起源就是永貞宮都會準備客家麻糬來招待外地信眾，信眾非常喜愛客家麻糬的軟Q好吃，流傳開來，許多信眾就用「麻糬宮」作永貞宮的代稱。

羅雪珠市長表示，頭份市立圖書館以推動全齡閱讀、終身學習為目標，但對辛苦走過大半輩子的長者，希望他們能夠輕鬆學快樂讀，這場走讀永貞宮，就是讀一本名為「永貞宮」的書。