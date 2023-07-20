本次聯貸資金主要係充實營運周轉金，原訂募集金額為5000萬美元，在臺資銀行熱烈支持下，獲得1.88倍超額認購達到9400萬美元，參貸銀行另有臺灣土地銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商業儲蓄銀行、板信商業銀行、中國輸出入銀行、臺灣銀行及三信商業銀行等9家臺資銀行共同攜手合作。

「成成功邊和」成立於1995年，前身為「(法商)Bourbon西寧甘蔗有限責任公司」，並於2008年上市，2010年被「成成功集團」鄧文成家族所併購，2017年進一步再收購「邊和製糖（股）公司」後，更名為現在的「成成功-邊和(股)公司」，並躍身為越南第一大製糖業者，於全國63個省擁有銷售通路，市占率達46%，居於越南糖製產業領導地位。

第一銀行胡志明市分行自2003年3月設立，見證越南這20年間成功的發展，儘管近年全球受到疫情衝擊，越南經濟及股市在東南亞各國中表現仍佳，邱月琴也期許胡志明市分行能取得當地臺資銀行領導地位，成為企業最佳合作夥伴，與客戶共享共榮，實現「利基型」、「區域型」、「數位型」、「低碳幸福型」銀行四大願景。