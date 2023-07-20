莫凡彼20日至8月13日推出500ml盒裝或473ml現挖品脫冰淇淋，享2件499元促銷。（莫凡彼提供／朱世凱台北傳真）

吃Poki棒棒冰登錄發票玩抽獎，有機會帶走台北札幌來回機票。（百吉提供／朱世凱台北傳真）

觀察近期冰品買氣相較5、6月大概多20％至25％以上，連鎖冰品業者趁勢推出一系列好康，包含買一送一、抽機票活動，替消費者消暑同時省荷包。

COLD STONE將於24日推出酷樂杯新品「完熟芒果雪酪酷樂杯」，盛夏清爽的雙芒果組合，使用芒果果泥製成清爽芒果雪酪，再加上在地愛文芒果果丁製成雪酪，甜而不膩。8月8日前也在7-11推出獨家「酷樂杯買1送1」優惠；另COLD STONE 2oz mini系列冰淇淋在「7-11酷聖石複合店」獨家開賣後大受歡迎，正值熱夏，酷聖石於22日到23日同步推出mini系列冰淇淋買一球送一球。

瑞士莫凡彼冰淇淋20日至8月13日至全台餐廳購買500ml盒裝或473ml現挖品脫冰淇淋，即可享2件499元(原價660元)，現場超過20種口味任選。今年夏天也開發全新消暑選擇「椰子冰淇淋」，不只加入椰奶增添異國風味，還有融入焦糖化後的椰子塊，創造出獨特濃郁的口感，用南洋風味緩解酷暑熱浪。

百吉Poki冰品繼與職棒、職籃等球隊、啦啦隊女神李多慧合作後，首度與中信兄弟棒球隊合作，於22至23日在臺中洲際棒球場主場，推出「Poki棒棒冰 Aqua Planet」涼水季主題日，進場觀賽免費吃Poki棒棒冰，當日贏得遊戲挑戰賽的10名幸運兒，還有機會將一整箱Poki棒棒冰帶回家。

另外，31日前只要在家樂福各分店單筆購買百吉Poki或Niseko冰品滿200元，即可登錄發票參加抽獎，有機會贏得台北札幌來回機票及家樂福500元禮券。