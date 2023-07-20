霧峰第2公墓目前已完成遷葬作業，並交由建設局進行水土保持工程，後續將辦理綠美化工程並建置步道、座椅、停車場等設施。（台中市議員李天生提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里、霧峰區人口密集，家中飼養毛小孩民眾多，卻無寵物公園，地方各界努力爭取卻處處碰壁，台中市議員李天生20日邀集單位會勘，爭取利用霧峰第2公墓轉型綠美化的機會，一併在園區規畫設置寵物專區，終於獲各界認同；動保處預計於2024年提送規畫報告。

李天生爭取建設寵物公園，近期與建設局、動保處等相關單位連續查看多處公園及河床地，不過有人擔憂吵到住戶、維護不易或是河川用定規範等因素無法獲得突破。他表示，霧峰第2公墓正在進行轉型綠美化工程，判斷將寵物公園一併納入規畫比較可行。

李天生20日邀集市府建設局、動保處、霧峰區公所及本堂里長林錦池進行會勘。該處占地寬廣，距離住家有段距離，終於獲得各方共識，盼盡速推動屯區第1座寵物公園。動保處強調，目前規定各公園溜狗需要繫繩，在寵物專區內則可以放手讓毛小孩盡情奔跑嬉戲。

建設局說明，霧峰第2公墓面積約9.6公頃，目前生管處已完成公墓遷葬作業，並交由建設局進行水土保持工程，將在水保設施完成後，繼續辨理綠美化工程，分別種植喬木、灌木、草皮及建置步道、座椅、噴灌、照明、滯洪池、停車場等設施。

動保處指出，規畫寵物專區占地約1500平方公尺，其中大狗區1000平方公尺、小狗區500平方公尺，並將設置寵物運動、飲水、洗手足台及安全圍籬、座椅、垃圾桶、告示牌等設施，預計2024年6月底提送先期規畫報告，送交建設局作細部設計及維管。

林錦池表示，相關單位要求重視日後園區管理維護工作，避免出現汙染等困擾問題；李天生則要求2024年6月提出先期規畫報告後，盡速完成審查、發包，並趕在年底前動工，避免延宕。