美國1名士兵18日參觀板門店共同警備區域時，突然衝過戒備森嚴的邊界進入北韓，此事件使美國與北韓在本已緊張的對峙中陷入新的外交泥淖，北韓對此事件目前仍保持沉默。

路透社報導，美國官員表示，美國軍方知會平壤就二等兵金恩（Travis King）事件進行溝通，平壤迄今未回應。北韓官方媒體過去曾報導美國公民遭拘留事件，但迄今為止沒有對金恩事件發表評論。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在記者會上表示，國防部已就金恩事件與北韓人民軍「接觸」；但他補充說：「據我了解，這些知會尚未得到回覆。」

金恩事件發生之際，正值朝鮮半島情勢緊張的時刻。北韓一直加緊進行彈道飛彈試射，最近一次試射的時間點就在美軍核潛艦自1980年代以來首度抵達南韓之際。

上週，北韓發射了最新的固態燃料洲際彈道飛彈，北韓宣稱該飛彈創下北韓飛彈歷來最長的飛行時間，專家稱這次試射「非常」成功。

金恩遊覽行程當時正在參觀板門店（Panmunjom）停戰村，不過他突然衝過軍事分界線，這條界線自1953年韓戰停息以來，一直分隔著北韓與南韓。

兩名美國官員表示，金恩在南韓駐紮期間惹上法律麻煩而遭到關押，服刑期滿出獄後，本週被護送至機場準備飛回美國。

在不明情況下，金恩在登機門通過安檢後轉身逃逸。隨後他參加旅行團，與約40人一同參觀軍事邊界的共同警備區域（Joint Security Area, JSA）。

參與同一行程的一名目擊者表示，現場迅速變得一片混亂，金恩在跨越邊界的標誌性藍色建築間狂奔，並且越過邊界進入北韓。

來自紐西蘭的勒斯里（Sarah Leslie）告訴路透社：「有人在身邊飛快跑著；我心想，發生什麼事了？」

勒斯里表示：「我認為任何理智的人都不會想去北韓，所以我以為這是某種噱頭。」

在決定金恩未來的命運方面，美國政府似乎沒什麼進展。

米勒表示，瑞典充當華盛頓的外交管道，持續努力參與解決此事；因為嚴格來說，美國與北韓仍處於交戰狀態。

米勒表示，「我們仍在努力收集有關二等兵金恩下落的訊息。」「政府將持續努力確保金恩安全，並讓他回到家人身邊。」

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在記者會上表示，拜登政府仍在了解實際的情況。

北韓此前曾拘留進入該國的美國人並對其審判，但最終常是高層外交介入後予以釋放，不過涉及美國軍人的事件相當罕見。