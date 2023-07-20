曾獲得金鐘獎肯定的主持人黃子佼上月捲入性騷擾風暴因而自殘送醫，消失在社群網站1個月後，昨(19日)晚間發2萬字道歉文引來兩極評論，網紅「廣告小妹」在事發前曾點名黃子佼是清流，應該不會在MeToo運動中箭落馬，沒想到「大翻船」，坦言過去是黃子佼粉絲的她，稍早看了道歉文後說不出加油二字，並直言：「你消失在大眾面前，是最好的結局」。

近期台灣「MeToo」運動從政治圈延燒到藝文界、演藝圈，當時廣告小妹曾發文表示，看好黃子佼與庾澄慶是男星兩大清流，「應該」不會出事，沒想到引來曾被黃子佼性騷擾的受害者大爆料，事情一發不可收拾，而黃子佼為了道歉貼出三支影片，其中點名到的藝人和緋聞、爭議更震撼演藝圈。

如今，黃子佼在孟耿如生日前夕決定發文自述心路歷程，並期許未來能做好爸爸、好老公，過去黃子佼1.0、2.0版本已死，會努力經營3.0的版本。對此，廣告小妹稍早發文，雖未指名道姓，但一開頭就提到黃子佼出事的6月19日，直說：「我每天早晨都會開著你從前上節目的片段。有時會難過到掉眼淚，那麼美好的你，就這麼不見了。被我弄丟了。」

廣告小妹接著說，朋友安慰她說不是她的錯，只是在那時間點發文不小心壓垮了一隻駱駝，決定出面控訴黃子佼過去的行為，其中一人當年才15歲，「駱駝們在遇見你以後，不再有笑容、不敢看電視、甚至無法再信任異性」，而黃子佼在電視、廣告、尾牙活動都無所不在，成為受害者無法痊癒的痛苦來源。

黃子佼發文後，不少網友在下面留言加油，廣告小妹指出：「不知那些喊加油的人，以及你本人，有沒有意識到事情的嚴重性？」先前她曾去黃子佼臉書留言，得到本人回應：「謝謝妳願意再給我一次機會」，然而這回再出事，廣告小妹認為只有受害者才能給加害者機會，選擇原諒放下，她不認為道歉文是對的，認為黃子佼自然而然地消失在鏡頭前才是做對的事、才是負責，引來莎莉夫人說：「消失在大眾面前，把寧靜還給女孩們，也是把寧靜留給自己吧。這是最後的慈悲」，其他人表示：「我也不是受害者，沒有資格說原諒不原諒，只是我期待他能用他的方式度過他帶給自己與他人的痛苦，出來面對只是一個開始」、「我覺得有點鼻酸，我完全可以體會這種複雜的心情」、「他有對受害者鄭重道歉或提出實際賠償之類的嗎？」」。

廣告小妹發文。（圖／翻攝自凡槿（廣告小妹）臉書）

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