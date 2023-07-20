新北市63歲季姓婦人不堪范姓丈夫長期家暴，持刀弒夫，被依殺人罪起訴，該案成為全台國民法官參審首案，新北地院今進行最終辯論，除了傳喚季女女兒作證，並進行檢辯辯論程序，檢方認為季女犯罪情節不符刑法第59條減刑條件，但不爭執自首減刑部分，建請合議庭在8至12年區間內量刑，全案將在明（20日）宣判。

季女今表示，她與范男1982年結婚，范男1985年開始對她家暴，每次酒後都會懷疑她與其他男人有一腿，懷疑兒子不是親生的，常常逼她下跪、磕頭，甚至是揮巴掌，范男曾經還拿水果刀要刺她，但恰巧被她躲過，因為常常情緒緊張，罹患甲狀腺、憂鬱症等疾病。

當律師詢問殺夫後是否會懊悔時，季女表示，她一直深愛范男，因為她從小在孤兒院長大，想要范男對自己溫柔，但范男給她的卻不是這樣的生活，雖然想離婚，她仍想要孩子得到母愛，她很愛自己的小孩，因此選擇隱忍，長期下來心靈受創，但她很後悔，也知道這樣做對不起范男的兄弟姐妹和自己2個小孩。

對於國民法官6號詢問，若回到案發那天仍會殺范男嗎？季女說，若回到那時，應該會選擇繼續忍耐。國民法官追問是否會對外尋求協助，季女說，她會尋求社工協助，但先生也不讓她申請保護令，不知道保護令可以申請多久。

對於母親量刑部分，季女女兒則哽咽表示，她對此事震驚、難過、自責，若她有多關心家裡狀況，或許就不會發生這樣的事，但她希望活著的人要好好活下去，因此她願意原諒母親，她也擔心母親的身體心理狀況，雖然殺人要受刑罰，仍希望減輕量刑，讓她跟母親好好團聚。

對於季女刑責，檢方認為，季女雖有受到長期家暴，自首坦承犯行，並獲得兒女原諒，但她犯案前有搖動范男，確定對方熟睡，甚至走到廚房挑兇器、不開燈怕鄰居看到等，都顯示犯罪有計畫性，且不顧范男哀嚎，犯案手段兇殘，以及犯後疑似滅證行為都顯示犯案態度不佳。

檢方指出，季女犯行不符合刑法第59條減刑條件，衡量後建請合議庭在8至12年區間內量刑。對此，辯方則認為，季女符合刑法第59條減刑條件，呼籲國民法官站在季女的立場看本案，考量社會大眾需要愛和關懷的力量。