《科技紫微網》運勢專欄分享12星座和伴侶不分享哪種私事時，就代表不是真的愛對方，其中雙子座、處女座、射手座、雙魚座不談論日常瑣事；牡羊座、巨蟹座、獅子座、天秤座避口不談自己家裡狀況；金牛座、天蠍座、摩羯座、水瓶座則是不談起雙方未來，就需多加留意。

1、 不聊日常瑣事

●代表星座：雙子座、處女座、射手座、雙魚座

跟這些星座相處時，若大部分時間都是自己在碎碎念，而他們大多扮演傾聽者角色的話，就需要提高警覺。雖然這些星座性格各有不同，但都屬於100％「輸出型」的人，面對喜歡的人，他們會變得極有分享慾，哪怕是瑣碎的日常小事，也會希望對方了解。

若他們極少和對方談及自己的日常生活，大概就是沒什麼共同話題，同時又覺得對方只關心自己，乾脆就當個傾聽者。他們對對方說的話並沒那麼感興趣，也毫無聊天興致，這樣的相處談不上喜歡，更不用說是愛了。

2、不聊自己家裡狀況

●代表星座：牡羊座、巨蟹座、獅子座、天秤座

不提到家人，即使對方刻意詢問，他們也只是隨口敷衍、笑笑帶過、甚至轉移話題。若這些星座表現出上述情況的話，就需要提高警覺。這些星座把家人看得很重，不管他們在外面玩得再瘋狂，只要一回家都化身聽話的乖寶寶，在外面交多少朋友，談多少戀愛，只要不帶回家，一切都免談。

家人就是他們劃定的楚河漢界，若連家裡的事都不想讓對方知道，就更別說帶回家介紹給家人認識，他們就是抱著玩玩的心態在交往罷了。

3、不聊未來規劃

●代表星座：金牛座、天蠍座、摩羯座、水瓶座

這些星座都非常容易操心，愛在腦子裡想許多事情，若他們和對方聊過往、聊現在的事，卻絕口不提未來。就算對方刻意提起，他們也只是笑著說「還早，沒想那麼多」，那最好多留點心。

對於未來，他們一定是想過的，只是裡面是否有對方，就不好說了。金牛座、摩羯座最腳踏實地，越愛一個人越會提早規劃一切。天蠍座、水瓶座考慮事情周全，且也會想得長遠，雖然不見得主動提及，但是若他們心裡有對方，只要開口問，他們一定會向對方坦白內心的期待和憂慮。