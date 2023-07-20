球王安賽龍（Viktor Axelsen）缺席韓國公開賽，此戰成為各家男單好手奪冠的最佳機會，台灣一哥周天成32強直落2擊退馬來西亞詹俊為後，20日迎戰丹麥好手安東森（Anders Antonsen）爭搶8強門票，周天成無法阻止對戰連敗，以13比21、19比21無緣挺進韓國公開賽8強。

貴為丹麥2號男單，安東森有著如同安賽龍人高手長的頂尖身材，也是巡迴賽4強常客，因世界排名一度來到男單第2，曾出現多次就算4強跨過安東森，決賽還要碰頭安賽龍的地獄級賽程，不過安東森生涯成就並不如球王，世錦賽最好成績為2019年的銀牌，近幾年更因為傷勢緣故打打停停，世界排名因此落到第16位。

雙方過往10次交手，周天成拿下7勝佔優，但最近吞下對戰2連敗，上次對陣安東森取勝是在2020年全英公開賽4強，當時周天成先搶一局，隨後安東森因腳踝大扭選擇退賽，周天成闖進全英公開賽決賽，最後遭安賽龍直落2擊退屈居亞軍。

開賽安東森攻勢兇猛，保持小幅度領先，周天成4比9落後時急起直追，多半藉著對手的主動失誤取分，但依然讓安東森率先搶得11分，以10比11進入技術暫停，短暫休息後周天成未能回穩，連丟6分陷入巨大劣勢，首局以13比21讓出。

次局雙方互不相讓，比分呈現膠著，周天成難得出現連續發球失誤後，開始提速並積極進攻，周天成11比9暫時領先，無奈暫停後連丟3分被反超，雙方戰成19比19時，安東森就周天成發球問題有過短暫對話，似乎也打亂了周天成節奏，最終連取2分，以直落2拿下對戰三連勝。