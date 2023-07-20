雙北市推動「垃圾不落地」行之有年，不過，在萬華區華江里民眾亂丟家用垃圾情況嚴重，蟑螂、老鼠等四處亂竄，不僅衍生環境衛生問題、影響市容。當地「最美里長」洪佳君接受《中時新聞網》訪問氣憤地說，「亂丟垃圾專門戶，還會群組互相通報躲避稽查員。」當地居民氣憤地說「應要裝監視器，抓到要重罰！」

獨/民眾亂丟家庭垃圾亂象！「最美里長」怒揭惡劣行徑：加重罰則

洪佳君表示，「萬華區垃圾亂丟情況嚴重，華江里垃圾點大約晚上六點半，會有垃圾車經過，不過晚上八點巡守隊就會發現，里內好幾個熱點被堆積垃圾」。此外，洪佳君氣憤地說，「這些亂丟垃圾的人很厲害、都會互相通報，稽查員在A、B點站崗，C、D點垃圾量會突然暴增」。

洪佳君無奈表示，「亂丟垃圾的人，不會管神明有沒有在看」。（游定剛拍攝）

近日夏天炎熱高溫，民眾吃完食物、廚餘亂丟，容易產生病媒蚊，蟑螂、老鼠等水溝亂竄，嚴重影響環境衛生。洪佳君談及「有次在國小旁，一位阿伯提著東西從對街走過來，正要把袋子放在地上，我就大聲說，『阿伯！你在做什麼?這裡不能丟東西。』」

萬華華江里多處都是居民亂丟垃圾熱點。（洪佳君提供）

沒想到阿伯就說，「可是這裡也有人丟。」接著，洪佳君直接告訴對方，「這別人亂丟垃圾會被罰錢，你也要被罰錢嗎?」這時阿伯才提起垃圾，看著里長兩秒鐘，默默騎著摩托車離開。

華江里多處垃圾熱點，社區巡守隊相當無奈。（洪佳君提供）

社區垃圾亂象問題，附近鄰居氣憤地說，「應裝個監視器去比對里內的里民，找到是誰亂丟垃圾，應該要重罰。」而垃圾熱點附近商家透露，「我曾叫他們不要再丟，他們都趁著晚上來丟，現在已經習以為常了」。