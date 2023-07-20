隨著越來越多行動通訊業者及其客戶期待在整個地理範圍和周圍水域拓展安全可靠的高頻寬連接，5G衛星對地面連接所受到的關注日益提昇。大規模的NTN部署可透過低成本、低功耗NB-IoT裝置，實現遠端感測、資產追蹤和監控等應用，進而推進包含農業、能源、醫療保健和運輸在內各產業的發展。

該認證計畫使用是德科技領先業界的獨特NTN裝置驗收測試解決方案，來驗證用於Skylo網路的NB-IoT NTN晶片、模組和裝置。是德科技自動化解決方案將4G和5G網路與真實通道模擬功能，整合於單一解決方案中，可確保結果的可重複性，同時還可大幅縮短測試時間。此測試方法可在實驗室中對地面、非地面網路進行端對端測試，並且逼真地模擬軌道軌跡，以便全面驗證非地面基礎設施和雙節點裝置的效能。

是德科技NTN裝置驗收解決方案基於是德科技5G網路模擬解決方案，是業界唯一同時支援5G NR和NB-IoT NTN技術的無線網路模擬器平台。憑藉是德科技5G通道模擬解決方案的軌道模擬技術，此NTN裝置驗收測試解決方案可模擬在複雜3D真實無線通道條件下的損耗。

Skylo的網路基於3GPP 5G Rel-17規格，目前已在部分地區開始運作。雖然此網路以3GPP規格為基礎，但大部分的網路開發均採用Skylo的Standards Plus進行。Skylo工程師在3GPP標準之上，提供額外的技術規範，以提升衛星網路的功能、互通性和普遍性，實現卓越的使用者體驗。

是德科技通訊解決方案事業群副總裁暨總經理Lucas Hansen表示，是德科技解決方案是產業進化加速器，可協助客戶迅速將令人驚嘆的NTN技術推向市場。NTN將改變全球網路連接風貌，並為衛星服務開創更廣大的市場。我們很高興能與Andrew和Skylo團隊合作，以加速部署NTN設備，讓全球各地能以數位方式緊密相連。