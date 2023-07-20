47歲鄭姓女山友跟團走奇萊東稜路線失聯，經過近4天，花蓮縣消防局尋獲，幸生命徵象穩定，目前救援當中，上拉到步道。 （花蓮縣消防局提供／王志偉花蓮傳真）

47歲鄭姓女山友跟團走奇萊東稜路線，因腳程較慢脫隊，在磐石西峰一帶失聯，領隊遲遲未見鄭女而報警，花蓮縣消防局、空勤總隊花蓮駐地上山尋人，今天傳回好消息，女子生命跡象穩定，因山區天候不穩，將看氣候狀況決定是否吊掛下山。

由8人組成登山隊伍攀登奇萊東稜路線，本月15日從奇萊登山口入山，預計20日從岳王亭離開，47歲鄭女17日上午8點多與領隊聯繫，預計在月形池會合下撤，但直至晚間9點30分，仍沒有看到她，電話也不通，領隊擔心出狀況，通報花蓮縣消防局求援，隔天領隊也回頭繼續找人，仍沒找到人。

花蓮縣消防局17日晚間獲報，隔天一早先出動5人搜救，搭空勤直升機上山，與領隊在月形池會合，並在月形池到磐石西峰路段來回搜索，空勤直升機連日也出動進行空中偵察。

消防局並透過太魯閣國家公園管理處，詢問當天攀登奇萊東稜的山友是否看過鄭女，也沒有回音。

消防局今上午進一步由直升機載送10名搜救人員，下放到磐石西峰，針對搜索熱區進行區域擴大搜索。上午10時50分終發現失聯者鄭女，座落位置距離步道約500到600米，人員已接觸，嘗試上拉，幸生命徵象穩定，因現場地形、天後不適合吊掛，還需將她上拉回步道，再評估天候狀況決定是否吊掛下山。