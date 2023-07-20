減肥成為現代人一生的志業，168斷食法是最常見的飲食控制方式，有人因此不吃早餐，以達空腹16小時的目標。減重醫師蕭捷健表示，採168斷食法的人仍應吃早餐。一項德國研究發現，早餐食物的產熱效應較高、有助於減重，且吃早餐者的血糖較穩定、胰島素敏感度較高，有助於降低罹患糖尿病的風險。

蕭捷健在其臉書表示，採用168斷食法的人，飲食最好不要跳過早餐。若要達到空腹16小時的目標，應提早吃晚餐，例如傍晚5時就吃晚餐。

他表示，2020年德國Lubeck的一項研究發現，早上吃較多的食物可以帶來更高的食物產熱效應。所謂食物產熱效應是指當人吃下食物後，需要消耗能量來消化、吸收這些食物，此過程就是食物產熱效應。因此，吃食物不僅是攝取熱量，同時也消耗熱量。

他表示，德國該項研究發現，早上吃較多的食物可以帶來更高的食物產熱效應，而這效應是晚餐吃較多食物的2倍。此外，早上吃得較多的人，吃過早餐後，血糖變化幅度較小，胰島素敏感度較高，有利於預防糖尿病。

研究進行方式為找來一群體重正常的受試者，在實驗室裡進行為期3天的實驗，一組為早上多吃（即早餐攝取的熱量占全天總熱量的69%）組和晚上多吃（晚餐攝取的熱量占全天總熱量的69%）組。兩組每天所攝取的總熱量是相同的。

蕭捷健表示，從實驗結果看來，吃早餐確實非常重要，早上食物產熱效應較佳，且身體對胰島素敏感度較高；晚餐吃得多的人，胰島素需分泌較多，長期易出現胰島素阻抗問題，增加糖尿病罹患風險。