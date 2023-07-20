疫後台灣的音樂團隊紛紛出國演出，從大型國家團隊、民間樂團、個人小型室內樂等，皆開始安排海外行程，顯見國際交流對音樂演出的重要。政大傳播學院副教授黃俊銘觀察，「古典音樂沒有在地標準，永遠是國際標準，因為它起源於歐洲，對於我們是十分有挑戰性的，但也因為古典音樂是來自國際舞台，它沒有語言及文化的隔閡，因此在國際上擁有更大的被理解力。」

作家高翊峰曾在2004年和台灣絃樂團到歐洲巡演，他表示，當時的經驗讓他感受到「音樂移動」的重要性，「台灣會有古典音樂，是因為透過每個音樂家出國留學後，將所學帶回台灣，並在地扎根。」

高翊峰表示，台灣絃樂團是由團長鄭斯鈞召集一群歸國音樂家，以民間的力量及堅持三十多年，才有的團隊，「若音樂不移動、沒有人的堅持，台灣就沒有古典音樂。」

鄭斯鈞表示，「社會達到一定的標準才會有精緻藝術，其中的音樂則是十分高昂，但這是我們專業，我們希望透過我們的專業回饋社會。」

今年8月下旬台灣絃樂團也將安排首度赴新加坡、馬來西亞演出，分別於8月27日、28日，到新加坡維多利亞音樂廳與馬來西亞國油管弦樂廳演出，預計曲目之一包括新加坡作曲家陳燦汶作品。