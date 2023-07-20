塔塔集團19日宣布，英國政府表示該廠將直接創造多達4,000個工作機會，供應電池予塔塔汽車（Tata Motors）旗下捷豹路虎（Jaguar Land Rover），還將供應英國和歐洲其他客戶。
英國政府指出，該廠將帶動相關供應鏈，包括關鍵原料以及電池材料等，估計會再增加數千個職缺。
所謂超級工廠意指大規模生產電動車電池的廠區。塔塔最新超級工廠將是歐洲最大廠之一，目標2026年開始生產，初期年產量達40GWh（百萬度）。
印度塔塔集團（Tata Group）擬斥資逾40億英鎊（約51.7億美元）在英國打造一座超級工廠，生產電動車所需電池。此舉凸顯英國確保電動車電池供應所做的努力，俾以持續轉型至電動車。
塔塔集團19日宣布，英國政府表示該廠將直接創造多達4,000個工作機會，供應電池予塔塔汽車（Tata Motors）旗下捷豹路虎（Jaguar Land Rover），還將供應英國和歐洲其他客戶。
英國政府指出，該廠將帶動相關供應鏈，包括關鍵原料以及電池材料等，估計會再增加數千個職缺。
所謂超級工廠意指大規模生產電動車電池的廠區。塔塔最新超級工廠將是歐洲最大廠之一，目標2026年開始生產，初期年產量達40GWh（百萬度）。
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