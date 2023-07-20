大陸放寬防疫措施後，有外媒報導，2022年約有1萬800名大陸富豪移民，值得關注的是，澳洲是今年上半年大陸購房者的首選海外地點第1名，而不是大陸富豪過往最愛的國家新加坡。

根據美國財經媒體報導，投資移民諮詢公司Henley&Partners在報告中指出，未來幾年大陸富豪持續外流，將推動大陸人對海外房地產的投資。預估在2023年至2025年，約有71.2萬大陸人移民到美國、加拿大和澳洲。

報導引用IQI房地產公司的最新排名，其中澳洲是今年上半年大陸購房者的首選海外地點第1名，其次是加拿大、英國，美國第4名、新加坡排第10名。

報導提到，大陸買家重返澳洲房地產市場，預計今年大陸對澳洲房地產的投資，將比2022年成長至少30%。外國投資審查委員會的數據顯示，去年第4季，大陸是澳洲住宅房地產最大的海外投資國，投資額高達6億澳元（約新台幣130億元）。