頭份市濱江街是通往頭份市立殯儀館的唯一通道。（謝明俊攝）

頭份市濱江街是通往頭份市立殯儀館的唯一通道。（謝明俊攝）

頭份市通往市立殯儀館唯一通道濱江街，因路幅狹窄影響大量進出殯儀館車輛通行便利及安全，頭份市公所爭取拓寬濱江街，獲得苗栗縣政府及頭份市代會全力支持，目前已將拓寬案涉及都市計畫變更為道路用地案，呈送內政部審議，市公所規畫全部路段將拓寬成10米寬道路，預計需經費1億多元，未來將要爭取內政部營建署補助，提供市民更便利的聯絡通道。

頭份市濱江街是位處中港溪畔及國道1號間區域連絡道路，北至中正一路，南與頭份市正興路相接，過去因屬河川行水區防汛道路，因此，路幅僅有5米多，自從頭份市殯儀館啟用後，每天來往殯儀館的車流量日增，常因道路狹窄，造成會車不易，甚至因殯儀館停車需求大增，使得濱江街臨時停車問題造成來往車流堵塞，地方爭取拓寬濱江街的呼聲非常高。

頭份市長羅雪珠持續爭取拓寬濱江街工程，近期更獲得市代會支持，經提交都市計畫案變更濱江街用地為一般道路用地，7月12日已獲得縣府審核通過，隨將全案送交內政部複核都計變更案。

頭份市長羅雪珠表示，濱江街拓寬案規畫是將水源路東興橋頭至正興路北橫公路間的路段，全部拓寬為10米寬的雙向車道，並包含人行道及路肩，預估工程費用約需1億多元，未來將爭取內政部營建署補助拓寬費用。羅雪珠特別感謝市代會的全力支持。

由於頭份殯儀館的來往車流量也日益增加，原有停車空間已漸不敷使用，市公所另為拓展殯儀館停車位，規畫利用殯儀館南側部分東興濕地，興建成停車場，並已送請二河局審核解編，便於配合殯儀館使用需求。羅雪珠期望藉由濱江街拓寬，將為地區交通流暢、道路安全，以及提升周邊地區的整體便利性帶來全面改善。