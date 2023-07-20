台灣尿失禁防治協會整理女性膀胱過動的主要4大現象。（摘自台灣尿失禁防治協會官方YouTube／曹婷婷台南傳真）

尿意來襲憋不住，只能頻跑廁所，慢一步還可能漏尿！安南醫院婦產科醫師鄭又慈表示，台灣約15％女性為膀胱過動症所苦，且年齡愈大比例愈高，研究顯示，藥物治療搭配生活習慣調整與骨盆肌群訓練，效果比僅仰賴藥物治療來得好。

鄭又慈說，臨床上遇過一名38歲已婚、沒懷孕史的年輕女性，近1、2年時常感覺尿意感襲來時，就得立刻跑廁所，甚至有幾次趕不及而漏尿在褲子上。患者自述只要稍微憋尿，下腹就會有明顯腫脹不適感，一直認為是水分攝取不夠多，於是加倍喝水，數次求診、斷斷續續使用抗生素治療，症狀依舊未明顯改善，甚至頻尿症狀加劇。

經檢查結果顯示，患者尿液相當乾淨，內診後也排除陰道感染或骨盆腔器官病灶，鄭又慈診斷是患了膀胱過動症。她進一步說明，膀胱過動症是一種以急尿為主要症狀的疾病，有時伴隨頻尿、夜尿、甚至尿失禁，不過在確立診斷前，必須先排除其他泌尿道病灶以及最常見的泌尿道感染問題。

她說，膀胱過動症在臨床上並不危急也不致命，卻會讓患者的生活品質大幅降低，雖說隨著年齡愈大、比例愈高，不過，她也提醒，年輕女性也有膀胱過動症的機率，必須多加留意。

鄭又慈說，治療膀胱過動的方式，主要為生活習慣的調整，例如建議患者少喝茶或咖啡、戒菸、適量攝取水分以及減重、膀胱訓練、凱格爾運動與藥物治療等。研究顯示，針對症狀較明顯的患者，藥物治療搭配生活習慣調整與骨盆肌群訓練，效果明顯比僅仰賴藥物治療來得好。

鄭又慈強調，一般來說，療程在1至3個月後，症狀才會顯著改善，針對經過治療，但改善程度有限患者，則會進一步採取如經皮神經電刺激、肉毒桿菌注射、雷射或手術等治療方式。