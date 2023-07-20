716公平正義救台灣活動，意外引起各界關注民眾黨主席、2024總統參選人柯文哲女性粉絲不足的問題，甚至連他過去的「仇女言論」也被重新討論。對此，民眾黨發言人楊寶楨透露，女性幕僚私下與柯相處時，都感覺不到柯有歧視女性的態度，並爆料柯在北市府時期有被安排上性平課程，「可能有一些未盡完善之處，他也持續在努力調整當中」。

政論節目《鄭知道了》昨（19）日針對716遊行討論，談到有關參加活動的女性較少時，資深媒體人陳東豪表示，柯文哲過去有一些對女性的污辱，雖然當時看似過關，但現在被重新提起狀況卻不太對，光從民調就能看到實際上少了很多女性支持者。

主持人呂惠敏提到，過去柯文哲曾說台灣女性上街嚇人、年輕漂亮坐櫃檯差不多、30歲以上未婚的女人像殘障車位等，甚至連民進黨台北市議員許淑華都說曾被柯罵髒話罵到哭出來。

「我其實很常素顏跟他開會！」楊寶楨說，她自己常素顏與柯文哲開會，但從來沒有被柯嗆過，且身邊的女性幕僚在與柯的相處過程中，都感覺不到柯有歧視女性的態度。

楊寶楨爆料，柯文哲過去在北市府時期，曾被安排去上性平課程，雖然過去確實有相關言論，但柯也為此道歉，甚至是面對問題、試圖做出改善，「當然可能有一些未盡完善之處，他也持續在努力調整當中」。