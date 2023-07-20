睡姿和健康息息相關！近來關於手舉過頭的睡姿在網路掀起討論，有說法指出習慣此姿勢者，可能患有頸椎病、肩周炎，才會在不自覺中把手舉上去。事實上，外科醫師江坤俊就曾提到，萬歲型睡姿可能是頸椎、臂神經叢有問題，建議就醫確認身體狀態；除此，他還提到趴睡型及蝦米型2種睡姿，會對身體造成許多負面影響，要特別避免。

江坤俊在YouTube頻道「江P醫件事」表示，想要早上醒來不會腰痠背痛，就要注意睡覺時頸椎跟腰椎的支撐，他特別點出有3種常見睡姿容易造成腰酸背痛，務必要多加留意。

首先是趴睡型睡姿，江坤俊表示，睡覺時，頸椎和腰椎都應該放在正常的位置，當呈現趴睡狀態，此時為了呼吸，頭部一定會刻意歪向側邊，使頸椎被迫轉動成不正常角度；再者，腰椎也會往下塌，同時造成肩膀與臀部肌肉緊繃，更壓迫到肺部，導致呼吸變淺，可說壞處不少。

其次是萬歲型睡姿，江坤俊指出，可能是腋下肌肉神經過於緊繃，通常是因為平常白天的姿勢，或頸椎、臂神經叢等問題，導致需要以此狀態睡覺，才會感到放鬆，建議應該進一步就醫檢查。除此，他還提到，此動作長期下來，也會造成肩部旋轉肌夾緊，形成「夾擠症候群」，會使手臂出現疼痛情形。

最後是蝦米型睡姿，江坤俊說明，此動作不僅有頸椎、腰椎彎曲的問題，容易造成負擔外，手腳的彎曲角度也太大，對血液循環很不好；且胸腹縮在一起，還會影響肺部擴張，以及肚子裡的脹氣。

至於該用哪些睡姿比較好？江坤俊推薦仰睡及側睡2種睡姿，前者要注意枕頭位置，太高或太低都不佳，最好是讓頭跟身體呈平行角度，在5～10度左右，但不要超過10度；後者要注意枕頭要靠近肩膀，讓頸椎得到支撐，並在雙腿間夾枕頭，助穩定骨盆和腰椎。