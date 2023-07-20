揪大家運動，2023台北馬拉松將於12月17日在北市府前市民廣場開跑，共開放2.8萬名額，馬拉松組自20日下午4時起開放登記抽籤、半程馬拉松組則於8月15日下午2時開放報名，北市體育局表示，為讓市民同樂，今年首度引進國外盛行的早餐跑，將於賽前一天舉辦，歡迎闔家來參與。

體育局長王泓翔表示，台北馬是全國最專業的比賽，還獲得英國碳足跡認證的賽事，2023年到2027年將朝總減碳目標值達20％以上努力，除了減碳，若跑者破紀錄，富邦還會加碼給33萬獎金，歡迎大家來挑戰。

王泓翔也說，這次主題是「跑動台北 沒有藉口 」，希望透過賽事養成市民運動習慣，這次也首創歡樂早餐馬，鼓勵全家共襄盛舉，任何市民都能來同樂。

體育局表示，馬拉松組自20日下午4時起開放登記抽籤，開放9000個名額，預計8月3日抽籤、8月4日公布結果；半程馬拉松組則於8月15日下午2時開放報名，開放1.9萬名額，採先搶先贏方式，成績達標保障名額跑者則已前於7月7日開放上傳成績證明及報名登記。

體育局指出，今年首度引進國外盛行的早餐跑，將於正式賽前一日舉行，3公里早餐跑限時40分鐘完成，於12月16日上午7時起跑，起終點同為北市府前市民廣場，折返點是仁愛圓環，網路報名時間為8月16日上午10時，採先搶先贏方式，額滿即截止。

體育局說明，1995年許績勝在別府大分馬拉松跑出2小時14分35秒的成績，許多好手嘗試挑戰都未果，此次將邀請完賽成績水平接近國內菁英選手成績的國際好手來台參賽，盼帶領國內菁英選手突破國內高掛近30年的馬拉松紀錄。

體育局也說，2023台北馬拉松鼓勵北市12行政區投入賽道啦啦隊，呈現各區特色或主題，不論文山區採茶女、內湖區科技城，又或者大同、萬華區廟會陣頭等，沿途為跑者應援，此外，今年完賽獎牌的織帶也將使用去年回收的寶特瓶塑料再生利用加工製作，續朝減碳努力。