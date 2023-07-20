近日傳出淘寶上販售假的台灣健保卡，引起很多人討論。一名網友分享，最近透過觀察身邊人的健保卡，意外發現不同時期的健保卡晶片似乎有些不同，他整理出了6種不同長相的晶片，表示有2種屬於「骨灰級」的卡片，看病掛號的讀取時間較長，引起網友討論，不少人驚呼，奇怪的冷知識又增加了。

一名網友昨在PTT上分享，他發現不同時期的健保卡，晶片的長相似乎有點不一樣。第一、二種的晶片中間是長方形，背景是像紅磚牆一樣的格子紋路，算是骨灰卡，目前的用戶數最多，更新1次9秒，掛號1次6秒，掛號3次會觸發1次更新，所以每掛號3次，就有1次要等15秒。第三種晶片的中間是少一邊的正方形，背景處則是一格格的長方形，約在民國102年發行，更新1次要5秒，掛號1次要3.5秒。

原PO表示，第四種晶片的正中間變成一個簡易的糖果形狀，約在民國108年發行，更新1次只要3.6秒，掛號不確定；第五種晶片變得超整齊，左邊4個小長方形，中間一個L形，右邊則是3個小長方形，速度和第三種一樣，更新1次要5秒，掛號1次要3.5秒，但發行時間不確定；第六種晶片上開始有弧線，推測是民國112年發行的，每更新1次是3.6秒。

貼文引起網友討論，不少人看呆直呼，長知識了。「哇！好像知道了一個厲害，但沒啥用的知識了」、「長知識推」、「奇怪的知識增加了」、「原來有這樣的分別，感謝分享知識XD」、「推原PO的研究精神」。另有不少人驚呼，原來我拿的是骨灰卡，難怪每次去看病，等護理師插卡掛號，都會等到懷疑人生。

而原PO也解釋說，前陣子被醫療人員電到起飛，但是不知道為何偶發性變慢，才開始進行了一連串的地毯式實驗，最後得出這個結果。