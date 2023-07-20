「雲林縣海洋音樂祭」連續2個周末，在四湖鄉三條崙海水浴場盛大登場。（張朝欣攝）

「2023雲林海洋音樂祭」將於本月29、30日、8月5、6日連續2個周末，在四湖鄉三條崙海水浴場盛大展開，雲林縣政府20日在海水浴場舉行記者會，除海洋、沙灘、市集與系列活動，最大亮點是把防風林打造成西濱最美森林祕境，將成為各大網美開箱打卡熱點，也是炎炎夏日最佳避暑勝地。

記者會由雲林縣長張麗善、縣文化觀光處長陳璧君、雲嘉南濱海國家風景區管理處遊憩課長洪瑞鴻、四湖鄉長吳勁葦等人到場共襄盛舉，並公布開幕周活動彩蛋「雲林海洋音樂祭專屬拍貼機」，凡7月29、30日參與活動民眾，皆可現場拍攝1組獨一無二的活動專屬紀念照片。

張麗善表示，三條崙海水浴場經縣府及各單位不斷努力改造復育，已成為雲嘉南地區重要避暑景點，除自然生態極具發展潛力，更擁有全台第1所通過國際風箏衝浪組織IKO認證的風箏衝浪學校。雲林海洋音樂積極響應SDGs永續觀光政策，邀請民眾在夏日歡樂之餘，也能參與淨灘活動，一起維護海岸線原始風貌。

張麗善說，海洋音樂祭活動今年邁入第5屆，去年創造了10萬人潮，今年藉由串聯當地農特產品、宗教慶典、人文特色等元素，推廣雲林海線景點新玩法，將擴大系列活動範圍，自海域、沙灘延伸到森林區，並連結周邊自然生態，成為雲西夏日期間限定的遊樂園，為雲林海線增添青春與活力。

陳璧君指出，海洋音樂祭規畫完整的雲西濱海夏日玩樂懶人包，集結音樂表演、夏日市集、沙灘排球、泡泡水樂園、SUP體驗活動、Happy Hour限量美食、海岸深度微旅行，最大亮點是運用鏡球及紗幔等夢幻元素，將防風林區布置成森林祕境，打造令人耳目一新的必拍打卡點。