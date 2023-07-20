被世界田徑總會認定為精英標的「2023台北馬拉松」將於12月17日於台北市政府前市民廣場正式開跑，42.195公里全程馬拉松組20日下午4時起開放登記抽籤、半程馬拉松組則是在馬拉松組報名截止後於8月15日下午2時開放報名，並採先搶先贏報名方式，非以抽籤方式。而成績達標保障名額跑者已前於7月7日開放上傳成績證明及報名登記。

今(112)年首度引進國外盛行的早餐跑，將於正式賽前一日（12月16日）舉行，歡迎市民朋友跑者帶著家人與孩子一同參與3公里「親子跑」，一同參與「臺北馬拉松」；另正式賽主辦單位將邀請完賽成績水平接近國內菁英選手成績的國際好手來臺參賽，期望能帶領國內菁英選手突破國內高掛近30年的馬拉松紀錄；且首次與頂級贊助商合作辦理訓練營，幫助跑者順利完成，突破佳績，鼓勵廣大的市民朋友勇於參賽，挑戰自我，「RUN THE CITY – EXECUSES MEAN NOTHING」，期盼跑友一起來「跑動臺北，沒有藉口」。

台北馬拉松為專業賽事，因此大會僅提供馬拉松和半程馬拉松兩個組別。為增加賽事的豐富度，同時參考國外大型馬拉松，「2023台北馬拉松」打破原有賽事框架，在正式賽前一天首度舉辦「歡樂早餐跑」3公里賽事。

一場馬拉松要跑42.195公里、半程馬拉松也要跑21.0975公里，距離太長怕跑不完所以遲遲不敢報名參加？想帶著孩子一同體驗國際級馬拉松賽事嗎?國內唯一獲得世界田徑總會（WA）「菁英標籤認證」的市區馬拉松—首次增辦3公里歡樂早餐跑，將是您最佳選擇。

「台北馬拉松」頂級贊助夥伴adidas每年規劃完整的配速團隊在賽道上為跑者服務，今年為提高市民參與度，滿足更多跑者無痛完賽的體驗，更進一步推出馬拉松（16週）、半程馬拉松（12週）專業訓練營，同時邀請到AR（adidas runners）總教練暨前長跑國手鄭子健擔任總教官，搭配專業的訓練團隊，協助學員達成完賽的目標。

「台北馬拉松」AR訓練營馬拉松組8月4日起開放報名、半程馬拉松組則是8月15日起開放報名，訓練時間包含每週團練兩次，週間田徑場、週末河濱LSD(長距離慢跑)，9到12月會在臺北田徑場暖身場進行一場專屬「台北馬拉松」訓練營的包場訓練，全程免費，僅需繳交保證金，為兼顧訓練品質，名額有限，還不手刀報名！

1995年許績勝在日本別府大分馬拉松跑出2小時14分35秒的成績，高懸在台灣馬拉松百傑榜首至今已近30年，多年來許多好手嘗試挑戰都未能跨越這個障礙。過去10年「台北馬拉松」國內成績最佳是2016年蔣介文的2小時20分59秒，然而大會場地紀錄在2020年已推進到2小時9分18秒，若能找來更貼近台灣菁英選手成績水平（2小時15分到2小時20分）的國際選手參賽，對於國內菁英選手期望能有效縮短這約5分鐘的差距。

為此主辦單位邀約爭取這類型選手參賽，盼能刺激台灣菁英選手再次進化。而頂級贊助夥伴富邦金控為協助提高國內競技水準，亦提出從贊助金中提撥作獎勵之計劃，凡突破國內馬拉松紀錄的最優秀臺灣男子或女子選手，將頒贈新臺幣33萬元的獎金以資鼓勵，期待吸引更多臺灣好手的投入。