台積電下修今年營運目標，預期美元營收恐將減少10%。總裁魏哲家表示，人工智慧（AI）需求強勁，不過無法彌補經濟情勢、中國經濟復甦情況及終端需求成長不如預期影響。

台積電下午舉行線上法人說明會，副總經理暨財務長黃仁昭預期，第3季營收將約167億至175億美元，以中間值171億美元，將季增9.1%，毛利率約51.5%至53.5%，營業利益率約38%至40%。

魏哲家表示，第3季人工智慧相關需求增加，3奈米製程業績可望強勁成長，將可減緩客戶持續調整庫存影響。

他說，由於全球經濟較先前預期疲弱，中國經濟復甦情況以及終端需求成長不如預期，今年晶圓代工產值恐將減少十位數百分比（約14%至16%），下滑幅度高於3個月前預估的高個位數百分比（約7%至9%）。

魏哲家預期，今年不計記憶體的半導體產值將減少中個位數百分比（約4%至6%）。台積電今年美元營收恐將減少10%，下滑幅度高於先前預估的中個位數百分比（約4%至6%）。