台電預計在10年內投入超過5,000億推行強韌電網建設計畫，其中，彰工升壓站及永興開閉所161kV STATCOM統包新建工程，是全台規模最大的案場，規模達400MVAR，占台電自建STATCOM（靜態同步補償器P）容量佔比50％，是指標性案件。

這次由東元結合擁有優異性能高壓設備的國際大廠GE取得標案，預計於2027年上半年完工，可望成為穩定電力系統的重要建設之一。

近年東元積極佈局新能源產業，近期更參與多項電力系統穩定工程，為未來台灣再生能源的供電穩定做好準備。看準未來離岸風電變電站配套措施需求，除了累積儲能系統工程、STATCOM工程等電力工程實績，也將爭取海上變電站、碳捕捉等商機。受惠於台電強韌電網政策，東元智慧能源事業群近年營收成長可觀，目前在手訂單已逾台幣300億元。

東元表示，東元團隊在離岸風電變電站工程方面已累積2.5GW建量，為國內市占第一；而台電規模最大的龍潭超高壓變電所儲能系統工程，也是由東元與國際大廠承包，實績、充沛的工程人力和穩定的財務能力，都成為在相關標案競爭的優勢。