財政部統計，今年有569萬人次使用綜所稅網路申報系統，平均每日約18.3萬人次上線，以星期一上線26.4萬人次最多，周末上線人次則均低於15萬人。
綜所稅申報 7成7採網路
財政部20日發布統計通報，2023年綜合所得稅結算申報計663萬件，7成7透過網路申報。其中總申報件數增加18.7萬件（2.9％），主要是國人恢復戶籍之申報戶數增加；網路申報比重則較前一年增加4.5個百分點，顯示網路報稅申報推動成效與民眾接受度相輔相成。
財政部20日發布統計通報，2023年綜合所得稅結算申報計663萬件，7成7透過網路申報。其中總申報件數增加18.7萬件（2.9％），主要是國人恢復戶籍之申報戶數增加；網路申報比重則較前一年增加4.5個百分點，顯示網路報稅申報推動成效與民眾接受度相輔相成。
財政部統計，今年有569萬人次使用綜所稅網路申報系統，平均每日約18.3萬人次上線，以星期一上線26.4萬人次最多，周末上線人次則均低於15萬人。
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