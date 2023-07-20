小朋友對於夾娃娃機可以夾到美食當場兌換，直呼相當新穎。（柯宗緯攝）

高雄林皇宮1樓「森林百匯」海鮮吃到飽餐廳，今年4月轉型為「櫥窗港點」吃到飽。（柯宗緯攝）

北高雄家扶中心弱勢家庭及小朋友等40人，今（20）日獲邀到高雄林皇宮體驗「櫥窗港點」吃到飽及體驗夾美食。有小朋友透露，第一次吃到飽相當興奮，而對於夾娃娃機可以夾到美食當場兌換，直呼相當新穎。業者表示，秉持企業社會責任，未來會持續辦公益活動。

高雄林皇宮1樓「森林百匯」海鮮吃到飽餐廳，今年4月轉型為「櫥窗港點」吃到飽，另一區域則改為正夯的「熊貓夾美食」，吸引民眾上門消費。林皇宮總經理柯光龍指出，轉型以來，業績成長2成，人流也持續增加。

柯光龍表示，林皇宮在高雄邁入第7年，秉持取之於社會，負起社會責任，這次邀請北高雄家扶中心小朋友及家長一起享用櫥窗港點美食，以及熊貓夾美食的機台，也是全國首創把港點放到美食機台裡，小朋友夾出來就可以馬上兌換享用，往後也會持續做類似的公益活動。

北高雄家扶社工蘇靖雅指出，家扶中心每月固定提供扶助金給家長，用於孩子身上，暑假也有提供物資，或社工到家中定期訪視時帶去，讓弱勢孩子不用擔心寒暑假沒有餐點可以食用。

蘇靖雅提到，這2、3年疫情關係，類似活動又更少，孩子們只能一直宅在家。這次林皇宮邀請參加活動，一聽到馬上通知家庭報名參加，有些孩子聯自助餐是什麼都不知道，甚至以為是便當店的自助餐，他們得知是「吃到飽」後很興奮，可寫在暑假作業裡頭，當成美好回憶。

「可以吃高級料理，還有玩夾娃娃機，我很開心！」家扶兒國小女學童表示，這次很開心可以夾到很多東西，夾到麻糬球跟披薩，平常沒機會常出來吃東西，很榮幸受邀。

家扶少女璐加說，夾娃娃結合美食做法蠻新穎的，禮物都挑選小朋友感興趣的，她笑說「怕夾太多吃不完」；平常少有機會出去吃飯，更別說吃到飽，因此蠻感恩、珍惜。