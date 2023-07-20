VERIVERY抵台吸引大批粉絲到場追星。（范揚光攝）

韓國男星韓勝宇和男子團體「VERIVERY」將於本周末在台開唱，今（20日）搭機抵達桃機第一航廈，由於2組人馬都走一般通關入境，沿途受到接機粉絲的歡迎。

韓勝宇曾因參與選秀《PRODUCE X 101》爆紅，更成功進入出道組，無奈該團出道不到半年便因票數造假等爭議解散，他今年初退伍後展開個人巡迴演唱會「2023 HAN SEUNG WOO SPECIAL LIVE-ONE」，台北場將於明（21日）晚在新莊Zepp New Taipei舉行，是他首次隻身來台會粉。

韓國男團「VERIVERY」今年第二度來台，將於本周六（22日）在台北三創生活園區Clapper Studio一連舉辦2場「2023 VERIVERY FAN-CONCERT [DREAM SHOP] in TAIPEI」演出，對於一年能夠來台北兩次，成員們都超級興奮，是否會突破上次安可長達45分鐘的紀錄，也讓粉絲期待不已。