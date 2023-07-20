2022年新北市有員警遭踢爆配合代辦業者開立假罰單，藉此鑽《道路交通管理處罰條例》漏洞，讓原本已吊扣牌照的車輛改以「吊銷」處分，可立刻驗車換牌上路。高市警局20日發動自清，報請檢調偵辦，高雄地檢署表示，目前帶回員警4人，車主、業者、租賃公司近30人，目前正深入釐清案情。

去年新北市警界傳出與代辦業者勾結，對牌照遭吊扣的車輛開立假罰單，透過「吊銷」牌照，讓車主可直接驗車、重新領牌上路，新北地檢署認為22名員警圖利上千名車主近4.7億元，依貪污圖利罪起訴。

《道路交通管理處罰條例》規定，危險駕駛或超速60公里以上，需「吊扣」汽車牌照6個月。某些不法租賃業者或民眾刻意以「未懸掛車牌」的方式故意上路，再配合員警開單，藉此開立「吊銷」牌照罰單，接著只要重新驗車申請牌照，就能再度合法上路。

高雄檢調清查後發現，三民一、二及仁武分局，疑似有4名基層員警配合租賃、代辦業者，以相同手法開立假罰單，也收取賄賂，詳細收賄金額仍待釐清。