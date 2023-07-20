為了幫助消費者將未來食物入菜，康寶也推出食譜教學，邀請消費者輕鬆做出簡單上手又兼具營養美味的餐點。（聯合利華提供／朱世凱台北傳真）

地球暖化讓夏天氣溫不斷創新高，也讓大眾更加注重環保議題。全球消費品大廠聯合利華，委託董氏基金會食品營養中心嚴選台灣30種在地未來食物清單，並連續兩年呼籲攝取植物性蛋白質與碳水化合物的重要性，鼓勵民眾三餐增加蔬食比例，以達到更永續、更多樣且更營養均衡的飲食習慣。為鼓勵消費者美味入菜吃進健康，即日起至8月30日，康寶推中元檔期促銷活動，凡於全台家樂福購買康寶全系列產品滿200送50元折價券；其餘各通路康寶濃湯任選兩件（共四包）享第二件五折。

低碳飲食正夯，不過董氏基金會食品營養中心指出多項大型研究發現攝取過多或過少的碳水化合物均對健康不利，唯有適量未精製碳水化合物搭配植物性蛋白質才有助健康且長壽。董氏基金會也提醒，碳水化合物在身體代謝上有其必要性，大腦、神經系統和肌肉皆需要碳水化合物作為能量來源。飲食中的碳水化合物來源除了乳品，幾乎來自植物性食物，這種以植物性食物作為基礎的植物性飲食法，兼顧環境友善、營養健康與多樣化。

作為旗下主要的食品品牌-康寶積極落實聯合利華企業對「優質營養」的永續承諾。除了導入潔淨成分的原則、採用友善栽種的農作物外，更配合董氏基金會食品營養中心呼籲「少肉多蔬菜」來「改變餐盤」，減少肉類攝取的同時，以「康寶未來食物」清單作為優質植物性蛋白質的來源，實現健康飲食、友善地球。

董氏基金會進一步指出：「每日餐盤有一半比例必須為蔬菜和水果（甚至蔬菜多於水果），另一半主要包含全穀雜糧、植物性蛋白質、不飽和脂肪酸豐富之堅果種子及植物油、乳品和酌量的動物性食物。」蔬菜部分可從「康寶未來食物」中選擇金針菇、裙帶菜、秋葵、青江菜、菠菜、舞茸、白蘿蔔、苜蓿芽等，豆類則推薦加入大豆家族的黃豆、黑豆或毛豆，能提供蛋白質又可避免攝取較多的飽和脂肪。

康寶的改變餐盤食譜，簡單步驟，零廚藝也能打造營養美味的佳餚。以小孩喜愛的親子丼為例，民眾可搭配康寶玉米濃湯，以洋蔥提味、煮白飯時加入藜麥，再放入同樣是未來食物的秋葵、鴻喜菇，即是一道富含膳食纖維與蛋白質的菇菇雞肉藜麥親子丼，相較於之前以雞肉為主要食材的親子丼，改變餐盤後的親子丼營養升級，讓孩子在享受美食的同時也能吃下營養；炒肉類時，民眾亦可適量加入菇類，兼顧均衡營養外，再搭配康寶鮮味炒手等調味品也能使風味更鮮美。